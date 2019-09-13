Kasapoğlu’ndan stat ve salon müjdesi

Bir dizi ziyaret ve incelemeler için Çorum’a gelen Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, yeni statta yaptığı açıklamada bakanlık olarak stadı ve salonu devir alacaklarını en kısa sürede de Çorumluların hizmetine sunacaklarının müjdesini verdi.

Kasapoğlu, Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat ve AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ile birlikte yeni statta incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile geçtiğimiz günlerde biraraya geldiğini ve Çorum’da stat ve salondaki sıkıntının çözülmesi için bizzat talimat aldığını belirten Kasapoğlu, bakanlık olarak hem stadı hem salonu devir alacaklarını söyledi.

Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2019, 18:33