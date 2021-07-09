Kavuncu Vefaspor’u Alpay Özalan ile bir araya getirdi

HARUN AKKAYA

Çorum Vefaspor Kulübü Başkan Ferhat Arıcı yönetiminde Ankara’da yaptığı ziyaretlerde AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu ile görüştü bu arada eski milli futbolcu TBBB İdare Amiri Alpay Özalan’a forma hediye etti.

Ankara’da Meclis ziyareti sırasında ilk olarak Erol Kavuncu’yu ziyaret eden Vefaspor takımına Kavuncu Meclis’i gezdirdi ve 15 Temmuz Darbe girişiminde yıkılan yerleri gösterdi. Vefaspor takımı dana sonra milli futbolcu ve AK Parti Milletvekili aynı zamanda TBMM İdare Amiri Alpay Özalan ile tanıştılar.

Alpay Özalan minik sporcuları meclisde misafir etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi onlara nasihatlarda bulundu. Ak Parti olarak sporu büyük önem verdiklerini belirten Özalan minik sporculardan önce ahlaklı birer insan olmalarını sonrada başarıya odaklanmalarını söyledi. Ziyaret sonunda Alpay Özalan’a 5 numaralı ve ismi yazılı Vefaspor forması hediye edildi.

Erol Kavuncu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek sporculara yaptığı konuşmada ‘Nesil güvenliğimiz, en az can ve mal güvenliğimiz kadar değerli ve önemlidir. Bu nedenle neslimizi muhafaza etmek ve geleceğimize sahip çıkmak hepimizin sorumluluğudur. Milli ve manevi değerlerimizle yoğrularak sanat, spor, bilim ve kültür alanlarında insanlığa katkı sağlayan nesiller yetiştirmek için çalışan, gayret eden her bir kardeşlerimize inanıyor ve onları sonuna kadar destekliyoruz. "Bir çocuk yetişir dünya değişir." anlayışıyla geleceğimiz gençler için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Gerçek bir beka meselesi olarak gördüğümüz genç nesillerin yetiştirilmesini en büyük görev bilen Çorum Vefa-Spor'a çalışmaları ve ziyaretleri vesilesiyle teşekkür ediyorum’ dedi.

Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2021, 19:27