Kavuncu’dan İskilip’e iki müjde

HALİL ÖZTÜRK

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu’dan İskilip’e iki spor tesisi müjdesi. Kavuncu Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nu ziyaret etti.

Geçtiğimiz günlende kendisinden ilçeye Güreş Eğitim Salonu talebini ileten Ata Sporu Güreşi Korumu ve Yaşatma Derneği yönetimi ile İskilipli Milli Güreşcilerin istediğinin yanında planlanan Gençlik Merkezi isteğini iletti ve bakandan onayı aldı.

Erol Kavuncu görüşme hakkında şunları söyledi: ‘İskilip’imize Olimpik Yüzme Havuzu yapılması talebimizi de yeniledim. Ayrıca İlçemizin acil ihtiyacı olan Spor Salonu ve geçtiğimiz aylarda girişimlerimiz ve Bakanımızın talimatları ile önümüzdeki günlerde yapım işine başlanacak İskilip Gençlik Merkezimiz için hemşehrilerimiz adına teşekkür ettim. Söz konusu her üç talebimizi de olumlu karşılayan Bakanımız, ilgili Genel Müdürümüze, İskilip’imize Güreş Eğitim Merkezi ile Olimpik Yüzme Havuzu yapılması talimatını verdiler. Spor Salonu yapılması konusunda da ilgili Genel Müdürümüze söz konusu Spor salonu için gerekli arsa, proje hazırlıkları yapılması talimatını verdiler. İskilipli hemşehrilerimize hayırlı, uğurlu olsun.

Bakanımızla, Çorum Merkez ve İlçelerimizde yapımı devam eden projelerimizi de, il merkezimiz ve ilçelerimizi tek tek ele alarak değerlendirme imkanı bulduk. Bu kapsamda 2019-2022 yılları arasında Çorum Merkez ve ilçelerimizde yapımı tamamlanan ve devam eden; iki Güreş Eğitim Merkezi, iki Kapalı Tenis Kortu, dört Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, iki Spor Salonu, dört Gençlik Merkezi, dört Nizami Sentetik Çim Saha, on iki Sentetik Çim Saha, beş Mini Futbol Sahası, beş Çok Amaçlı Saha, dört Basketbol Voleybol Sahası, üç Prefabrik Spor Salonu ve 100 Basketbol Potası yapım çalışmaları hakkında ilgili Genel Müdürlerimizden bilgi alarak, Bakanımız sözkonusu yatırım ve hizmetlerin bir an evvel tamamlanarak hizmete alınması talimatını verdiler. Söz konusu yatırımlar, tamamlandığında, geleceğimizin teminatı gençlerimiz, sporcularımız, öğrencilerimiz ve hemşehrilerimiz daha rahat, huzurlu, konforlu spor imkânlarına kavuşacaklardır. Bu sayede buralardan al bayrağımızı şerefle dalgalandıran yeni şampiyonlarımız yetişecektir. Maddi ve manevi açıdan iyi yetişmiş bir gençlik, temeli sağlam bir gelecek demektir. Bu anlayışla gerçek beka meselemiz olan gençlerimizin yetiştirilmesine katkı sunmak bizim için en büyük mutluluktur. Bu anlamda emanetimizi yarınlara güçlü bir şekilde taşıyacak olan gençlerimiz için yapılan her bir yatırımı önemsiyor ve destekliyor ve takip ediyoruz. Bütün bu yatırımların altında imzası ve iradesi olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na ve emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum.