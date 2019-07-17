Kaya tempoyu yükseltiyor

HARUN AKKAYA

Yeni Çorumspor yeni sezon hazırlıklarını dün sabah ve akşam yaptığı çift antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Bahri Kaya yönetimindeki antrenmana tüm futbolcular katıldılar.



Kulüp tesislerindeki binada sabah saat 08.30’da yapılan ilk antrenman toplu olarak yapılan düz koşu ve ardından çabuk kuvvet hareketleri ile devam etti. Son bölümde ise tempu koşular yapan kırmızı siyahlı takım günün ilk antrenanını tamamladı. Akşam saat 18’de başlayan ikinci antrenman ise yine tesis sahasında tam kadro olarak yapıldı. Isınma hareketleri ardından koordinasyon çalışması yapan kırmızı siyahlı takımda Teknik Direktör Bahri Kaya tempoyu yükseltmeye başladığı gözlendi.



Yeni Çorumspor hazırlıklarını bugün sabah ve akşam yapacağı çift antrenmanla sürdürecem.