Kaya’dan Hekimoğlu uyarısı

HALİL ÖZTÜRK

Cumartesi günü Hekimoğlu Trabzon ile deplasmanda karşılaşacak olan Yeni Çorumspor dün sabah yaptığı antrenmanla bu zorlu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Bahri Kaya yönetiminde tesis 1 nolu sahadaki antrenmana sakat Kerem Pala dışında tüm futbolcular katıldılar.



Kırmızı Siyahlı takımın Teknik Patronu çalışma öncesinde futbolcularla yaptığı toplantıda rakip takım hakkında bilgiler verdi ve uyarılarda bulundu. Rakiplerinin son haftalarda düşüşte olduğunu Yeni Çorumspor maçını yeni bir çıkış maçı olarak gördüklerini belirterek futbolculardan cumartesi gününe kadar kendilerini bu maça motive etmelerini istedi.



Toplu olarak yapılan koşu ile başlayan antrenman daha sonra dar alanda pas çalışması ile devam etti. Çalışmada daha sonra yarı sahada taktik çalışma yapan kırmızı siyahlı takım son bölümde ise duran top çalıştı. Bu sezon duran toplarda etkili olamayan ve gol bulamayan kırmızı siyahlı takımın teknik patronu ceza sahası üzerinden frikik çalışması yaptırdı.

Yeni Çorumspor Hekimoğlu Trabzon maçının hazırlıklarını bugün saat 10’da yapacağı antrenmanla sürdürecek.