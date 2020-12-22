Kaybetme lüksümüz yok

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK ligin 16. hafta maçında bugün sahasında Hacettepe’yi konuk edecek. Ligde play-off umutlarını ikinci yarıya taşımak isteyen kırmızı siyahlılar kalan yedi maçında iç sahada puan kaybı yaşamak istemiyor.

İddialı başladığı sezonda istediği sonuçları bir türlü alamayan kırmızı siyahlı takım Teknik Direktör değişikliğinin ardından oyun olarak toparlansada skor olarak istediği sonuçları bir türlü alamadı. Son oynadığı Uşakspor maçında 2-0 öne geçmesine karşın son bölümde yediği gollerle sahadan bir puanla ayrılan Çorum FK evinde konuk edeceği Hacettepe maçını kazanarak bir seri yakalamak amacında.

Çorum FK’da yaklaşık iki aydır devam eden hastalık ve sakatlık nedeni ile kadro sıkıntısı sona erdi. Kırmızı Siyahlı takım bu süre içinde ilk kez Hacettepe karşısına bir tek sezonu kapatan Kıvanç dışında tam kadro çıkacak.

Konuk Hacettepe takımı ise Gençlerbirliği kulübünün alt yapısı olarak tamamen genç oyunculardan kurulu kadrosu ile ligde mücadele ediyor. Koşan ve mücadele eden bir kadroya sahip Hacettepe takımıda alt sıralardan uzaklaşmak için Çorum maçından puan yada puanlarla ayrılmak istiyor.

Yarın saat 13’de Yeni Şehir Stadyumunda başlayacak Çorum FK - Hacettepespor maçını Hatay bölgesi tecrübeli hakemi Deniz Kükrek yönetecek. Maçın yardımcı hakemleri ise Hatay’dan Ömer Yüzer ve Kahramanmaraş’tan Mustafa Onur Özgenç. Maçın dördüncü hakemi de Hatay’dan Erhan Kara.

Çorum FK temiz çıktı

Çorum FK’da yarın oynanacak Hacettepe maçı öncesinde yapılan covid-19 testleri negatif çıktı.

Oldukça sıkıntılı bir dönem geçiren Çorum FK’da bugün oynanacak Hacettepe maçı için yapılan test sonuçları açıklandı. Kulüp sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ‘Hacettepe maçı öncesi teknik heyet, futbolcular ve tesis çalışanlarına yönelik rutin covid-19 PCR testlerinin sonuçlarının açıklandığı ve her hangi bir yeni vakaya rastlanmadığı açıklandı.