‘Kazanabileceğimiz maçı bir puanla bitirdik’

Çorum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, zorlu deplasman maçından üç puanla ayrıldıklarını, kazanabilecekleri bir maç oynadıklarını belirterek ‘Her zaman dediğim gibi futbolda dün yok bu maçı unuttuk ve pazar günü oynayacağımız Sancaktepe maçına motive olmak zorundayız’ dedi.

Bulundukları konumda alınan her puanın önemli olduğunu ve Sarıyer deplasmanında aldıkları puanıda bu anlamda önemine dikkat çeten Teknik Direktör İsmet Taşdemir ‘Kazanabileceğimiz bir maçtan puanla ayrıldık. Ancak puan puandır diyerek yolumuza devam ediyoruz.

Her zaman söylediğim gibi bu maçı unuttuk ve önümüze bakıyoruz. Ligin ilk yarısında sekiz günde üç erteleme maçı oynayacağız. Bu maçlardan istediğimiz puanları alıp yukarıya iyice yaklaşmak istiyoruz. Dediğim gibi oynadığımız her maç geride kalıyor ve şu anda aklımızda sadece Sancaktepe FK maçı var. Kamuoyunda bu maçın kolay geçeceği gibi yanlış bir algı var. Benim nezdimde hiç öyle değil. Oynanmamış hiç bir maç kolay değildir. Biz tüm hazırlıklarımızı en ciddi şekilde yaparak pazar günü oynayacağımız Sancaktepe maçından üç puanla ayrıldıktan sonra yol haritamıza biraz daha şekillendirmek istiyoruz. Takım olarak tamamen Sancaktepe maçına konsantre olduk ve hazırlıklarımızı bu bilinçle sürdürüyoruz’ dedi.