‘Kazanan Çorum futbolu olsun’

HALİL ÖZTÜRK

Yeni sezonda Çorum’u Bölgesel Amatör Lig’de temsil edecek takımın belirleneceği baraj maçında Osmancık Belediyespor ile Sungurlu Belediyespor takımları yarın saat 15’de karşılaşacak.

Bu zorlu maç öncesinde iki teknik takımın teknik adamlarının görüşlerini aldık.

Bölgesel Amatör Lig’de uzun yıllar futbol oynadıktan sonra Osmancık Belediyespor’da antrenör futbolcu olarak görev yapmaya başlayan Turgay Doğan hedeflerinin önümüzdeki sezonda Çorum’u temsil etmek olduğunu söyledi. Baraj maçı için çalışmalarımızı kendi tesislerimizde hazırlanıyoruz. Rakibimiz BAL ligi tecrübesi olan güçlü bir kadrosu olan bir takım.Bizde bu ligde uzun yıllar oynamış ve hedefleri olan bir kulübüz. Bu sezon gösterdiğimiz performans ile iyi bir hava yakaladık. Bunu yarın oynayacağımız maçtada sürdürerek yeni sezonda da yeni hedeflere ulaşmak için kazanmak isteyeceğimiz bir maça çıkacağız. Çorum amatör futbolunun iki güzide takımı arasındaki maçın seyir zevki yüksek dostluğun ön planda olduğu bir karşılaşma olmasını diliyorum. Bu önemli maçta sezon boyunca bizi büyük bir coşku ile destekleyen taraftarlarımızı yarınki maçtada yanımızda görmek istiyoruz. Onlar yoksa bir kişi eksiğiz’ dedi.

Sungurlu Belediyespor’da antrenör futbolcu olarak görev yapan Serhat Gökşen ise zor bir maç oynayacaklarını rakiplerinin gücünü bildiklerini kendilerininde ellerinden gelen mücadeleyi vererek Çorum’u bir kez daha BAL’da temsil etmek istediklerini söyledi.

Gökşen, zorlu bir maraton sonunda 1. Amatör Küme Şampiyonu olarak baraj maçı oynamaya hak kazandık. Rakimiz gerek kadro kalitesi ve tecrübesi gerekse derinlik olarak kesinlikle favori durumda. Bizde gücümüzü biliyoruz ve rakibimiz önünde son dakikaya kadar mücadele ederek Sungurlu’yu yeniden Bölgesel Amatör Ligde temsil etmek istiyoruz. Yarınki maç için çok iyi bir hazırlık dönemi geçiriyoruz. Bugün yapacağımız antrenmanla hazırlıklarımızı tamamlayacağız. Bizler futbolcular olarak sahada doksan dakika mücadelemizi vereceğiz. Tabiki taraftarlarımızında bizi yalnız bırakmamasını istiyoruz. Onların desteği bu zorlu maçta çok önemli. İki Çorum takımının maçında mutlaka bir kazanan olacaktır bizim dileğimiz hakedenin ve centilmenliğin kazandığı bir karşılaşma olması. İki ezeli rakip ve ebedi dostun bu maçında da centilmence bir maç olmasını diliyorum’ dedi.