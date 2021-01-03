Kazanan kaybeden

HARUN AKKAYA

Çorum FK İstanbul’da dört günde oynayacağı iki maçın hazırlıklarının Çorum etabını dün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Gümüşhanespor maçının ardından bir gün izin yapan kırmızı siyahlı takım cuma günü akşam antrenmanla hazırlıklarına başladılar. Teknik Direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki antrenmana sakatlığı devam eden Cengiz dışında tüm futbolcular katıldılar.

Isınma hareketlerinin ardından dar alanda pas ile devam eden antrenman daha sonra çabuk kuvvet hareketleri ve iki grup halinde oyun ağırlıklı bir çalışma ile devam etti. Daha sonra taktik çalışmaya geçen kırmızı siyahlı takım alt yapı takviyeli bu çalışmada savunmadan pasla çıkarak rakip savunma arkasına uzun toplarla çıkmayı çalıştı. Teknik Direktör İsmet Taşdemir bu çalışma sırasında sık sık oyunu durdurarak futbolculardan çabuk oynamalarını rakip savunmanın toparlanmasına izin vermemelerini istedi.

Taktik çalışma ile Sarıyer maçının hazırlıklarının Çorum etabını tamamlayan kırmızı siyahlı takım bu sabah İstanbul’a hareket edecek.

Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2021, 19:55