‘Kazandıkca öz güvenimiz artıyor’

HARUN AKKAYA

Kazandıkca öz güveni artık artan bir oyuncu grubuna sahip olduklarını belirten Teknik Direktör Ergün Penbe pazar günü bu takıma sahip çıkmak için tüm Çorumluları stada davet etti.

Evlerinde oynadıkları Turgutluspor maçını kazanarak buldukları moralle hafta boyunca Serik deplasmanına mutlak galibiyet için hazırlandıklarını belirten Çorum FK Teknik Direktörü Ergün Penbe ‘Zor maç olacağını biliyorduk. Karşımızda son 3 maçını kaybetmiş çıkış yakalamaya çalışan bir ekip vardı. Keza beklenildiği gibi de zor bir maç oldu. Böyle bir takım karşısında 3 puan aldığımız için çok mutluyum. Öncelikle hafta içi çalışmalarını eksiksiz bir şekilde sahaya yansıtan oyuncularımı kutluyorum. Hedefe doğru giderken bu engeli aşmamız çok önemliydi. Kazandıkça öz güveni artan bir oyuncu grubumuz var. Bu hafta sonu kendi sahamızda oynayacağımız Kahramanmaraşspor maçını kazanarak deplasmanda aldığımız 3 puanı daha da değerli hale getirmek istiyoruz. Taraftarlarımızdan oyuncularımızı ve bizleri yalnız bırakmamasını istiyorum. 90 dakika boyunca bizleri desteklemek adına tüm taraftarlarımızı maça bekliyorum.