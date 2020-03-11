‘Kazanmak istiyorduk ancak bir puan da bu durumda kıymetli’

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK Teknik Direktörü Ersin Küçükoğlu kazanmak için çıktıkları Hekimoğlu Trabzon maçında istedikleri üç puanı alamadıklarını ancak alınan bir puanında son haftalardaki kötü gidişden dolayı kıymetli olduğunu söyledi.

Ligde son haftalarda alınan kötü soruçların ardından takım olarak bir toparlanma sürecine girmek istediklerini bunun içinde hafta boyunca gerek sahada gerekse saha dışında yoğun bir çalışma yaptıklarını belirten Teknik Direktör Küçükoğlu ‘Hekimoğlu’nun grubundaki konumu belli bizimde kötü gidişe son vermek için kazanmak istediğimiz maçın zor geçeceğini biliyorduk.

Müsabakadan bir gün önce Başkan Fatih Özcan tesisde takımla bir toplantı yaptı. Bu toplantı takımın içindi bulunduğu durumdan kurtulması adına son derece verimli geçen bir süreci yaşattığına inanıyorum. Fatih başkanın yapmış olduğu toplantıda oluşan hava ile oyuncularımız Hekimoğlu karşısında ellerinden gelen mücadeleyi vermenin gayreti içinde oldular.

Maç boyunca hedefimiz üç puan alıp camiamızı sevindirmek istedik. Malesef bunu başaramıdık ve bu nedenle üzgünüz. Ama alınan bir puanın son haftalarda aldığımız mağlubiyetler ve moral bozukluğunun ardından çok kıymetli olduğuna inanıyorum. Ben öncelikle bu maçta başlama düdüğünden bitimine kadar bizlere destek veren taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Takım olarak bu maçta gördüğümüz eksikleri gidererek önümüzdeki haftalarda aynı mücadeleyi vererek kazanmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz’ dedi.