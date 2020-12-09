‘Kazanmak zorundayız’

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, bugün oynayacakları Urfaspor maçının çok zor geçeceğini ancak kazanmaktan başka düşüncelerinin olmadığını söyledi.

İsmet Taşdemir, takım olarak kötü bir süreç yaşadıklarını ancak gerek sakatlıklar gerek cezalılar gerekse covid-19 vakaları nedeni ile uzun süredir takım olarak çalışma imkanı bulamadıklarını belirterek ‘Bu zorlu süreci büyük oranda atlattık. Artık sahada hem camiamızı hemde bizleri mutlu edecek sonuçları alma zamanı geldi.

Bugün oynayacağımız Urfaspor maçını yeni bir başlangıç olarak görüyoruz. Rakibimizin puan durumundaki yeri bizi hiç ilgilendirmiyor. Çünki kadrosundaki isimleri tanıyoruz ve kalitesini biliyoruz. Sezona çok geç başladılar transferin son gününde kurulan bir kadro ve her geçen gün daha iyiye gidiyorlar. Geçen maçta Manisa FK karşısındaki performansları bunu gösteriyor.

Fakat bizim artık puan kaybına tahammülümüz kalmadı ve bugün kazanmaktan başka düşüncemiz yok. Uzun süre sonra yaptığımız taktiksel çalışmalar ve forma giyecek futbolcularımızın vereceği mücadele ile üç puan hasretine son vererek bugün yeni bir sayfa açacağımıza inanıyorum’ dedi.