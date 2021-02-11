Kerem Pala attı Isparta zirveye tutundu

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK’nın dört futbolcusunu kiralık olarak verdiği Isparta32spor şampiyonluk yolunda kritik maçta İçel İdmanyurdu deplasmanında Kerem Pala’nın ikinci yarıda attığı golle 1-0 galip gelerek zirveye tutundu.

Ligin ikinci yarısında ilk iki maçını kazanarak iddiasını artıran Isparta32spor dün puan sıralamasında üstünde bulunan İçel İdman Yurdu takımı ile deplasmanda karşılaştı. Maça Çorum FK’dan giden isimlerden Kerem Pala ve Muhammed Çoban ilk on birde başladı.

Maçın ilk yarısının uzatma dakikalarında savunma arkasına atılan topla buluşan Kerem Pala kalecinin üzerinden güzel bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.

İkinci yarıda İçel İdman Yurdu’nun çabası gol getirmedi ve Isparta32spor zorlu deplasmandan 1-0 galibiyet ve üç puanla döndü. Maçta Muhammed Çoban 69. Dakikada, Kerem Pala ise 77. Dakikada oyundan çıkarken Batuhan Demirel ise 90. Dakikada oyuna girdi. Kaleci Onur Tekin ise bu maçta da forma giymedi. Ev sahibi İçel İdmanyurdu takımında ise ilk yarıda Çorum FK forması giyen Yılmaz Can Taşkıran ile önceki sezon kırmızı siyahlı formayı giyen Fatih Şerifoğlu forma giydi.

Isparta32spor bu galibiyet ile 35 puana yükseldi ve aynı puanla üçüncü sırada bulunan İçel İdmanyurdu’nu yakaladı.

3. Lig 3. grupta Grupta Somaspor42 puanla lider durumda bulunurken Esenler Erokspor ise 37 puanla ikinci sırada bulunuyor.