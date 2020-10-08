Kerem Pala iki hafta yok

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK’da Kerem Palanın iki hafta sahalardan ayrı kalacağı açıklandı.

Geçtiğimiz sezon çok ağır bir çarpraz bağ ameliyatı geçiren ve altı ay sahalardan uzan kalan genç futbolcu Kocaelispor maçının 52. dakikasında yine sakatlanarak oyundan çıktı.

Yapılan ilk müdahelenin ardından önceki gün MR’ı çekilen Kerem Pala’nın sol dizinde ufak bir yırtık olduğu tesbit edildi. Dün Ankara’ya giden ve Spor Sakatlıkları uzmanı bir doktora muayene olan Kerem Pala’nın menüsküsünde ciddi bir sorun görünmediği 5-6 günlük bir dinlenme sonunda çalışmalara başlayacağı açıklandı.

Teknik Direktör Bahri Kaya, Kerem Pala’nın Afyon maçında olmayacağını İnegöl maçında da zor göründüğünü bir sonraki hafta Ergene Velimeşe ile oynayacakları maçta hazır hale geleceğini söyledi.