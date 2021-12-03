Kıran kırana taktik çalışma

HALİL ÖZTÜRK

Pazar günü sahasında İnegölspor ile karşılaşacak olan Çorum FK bu zorlu maçın hazırlıklarını dün yaptığı taktik çalışma ile sürdürdü.

Teknik Direktör Ahmet Yıldırım yönetimindeki antrenmana tüm futbolcular katılırken Burak Çalık takımdan ayrı olarak özel programla çalıştı.

Isınma hareketleri ile başlayan antrenman daha sonra beşe iki pas çalışması daha sonrada önce yarı saha ardından ise daha büyük sahada baskı ve gol çalışması yaptılar. Taktik çalışma sırasında Teknik Direktör Ahmet Yıldırım, İnegölspor maçında sahaya süreceği on bire karşı diğer takıma baskı yaptırıp atak yönünü geliştirme çalışması yaptırdı.

Taktik çalışma sırasında sık sık oyunu durdurarak futbolcuları hatalar konusunda uyarılan Ahmet Yıldırım doksan dakika tam konsantrasyon istedi. Sakatların dönmesi ve forma rekabetinin artması ile birlikte kırmızı siyahlı takımın son haftalardaki çalışmalarından çok farklı olarak mücadelesi ve temposu yüksek bir taktik çalışma yapan kırmızı siyahlı takımda morallerinde yerinde olduğu gözlendi.

Çorum FK İnegölspor maçının hazırlıklarını bugün yapacağı çalışma ile sürdürecek.