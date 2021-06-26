Kırkpınar’a Kargı’da hazırlanıyorlar

MURAT KARASU

Çorum Belediyesi yağlı güreş takımı 2021 tarihi Edirne Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesinde müsabakalara hazırlık kampını Kargı’da yapıyor.

15 gün sürecek olan kamp Başpehlivan Ahmet Serbest sorumluluğunda Kargı Çayır Mevkki’ndeki güreş alanında yapılacak.

Çayır Mevkiinde devam eden yağlı güreş kampına Kaymakam Abdul Hamid Uyar, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Mustafa Topal ve Komiser Burak Taşdemir, Hastane Başhekimi Dr. Muhammed Kadir Demir, İlçe Güreş Antrenörleri Kazım Karabıyık ve Selçuk Şahin katıldı. Kaymakam Uyar yaptığı açıklamada "İlçemizde ata sporu güreşin icra edilmesi bizleri son derece memnun etmiştir. Ata sporumuz güreş ve güreşçilerimize her türlü desteği vermeye hazırız" dedi. Uyar, 9-11 Temmuz'da Edirne'de yapılacak olan Tarihi Kırkpınar Güreşleri'nde pehlivanlara başarılar diledi.

İlçede güreşin canlanmasını sağlayan ve 10 yıldır güreş sporuna pehlivan kazandıran Antrenör Kazım Karabıyık de "Yağlı güreş pehlivanlarımızın yağlı güreşin olimpiyatı statüsünde bulunan Tarihi Kırkpınar Güreşleri'nin yapıldığı Edirne İli ile Kargı ilçemizin iklim şartları tamamen aynı. İlçenin oksijen dengesi ve doğası ağır spor idmanları için olabildiğince elverişli. Belediyemizin sorumluluğunda bulunan ve güreşçilerimizin hizmetine sunulan idman sahamızın fiziki koşulları iyi, idman sonrası banyo ve duş olanakları için sıcak su mevcut, soyunma ve dinlenme kabinleri güzel. Akşam dinlenme ve sosyal etkinliler için ilçenin imkanları elverişli. Baş pehlivanlar başta olmak üzere bütün güreşçilerimizi kamp için ilçeye davet ediyorum" diye konuştu. Karabıyık, Tosya, Osmancık, Boyabat ilçelerinin de katılımları ile ortak idman planladıklarını sözlerine ekledi.

Yağlı Güreş Antrenörü Başpehlivan Ahmet Selbest ise Tarihi Edirne Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi hazırlık kampında ziyaret eden Kaymakam Abdulhamid Uyar’a teşekkür ederek; "Bizlere böyle bir kamp yapmak için fırsat ve imkan sağlayan Çorum Belediye Başkanımız Halil İbrahim Aşkın’a; ilçenin tesislerini hazırlayıp güreşçilerimizin hizmetine sunan Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen‘e, kampımızın yapımı için çaba gösterip emek sarf eden Antrenörler Kazım Karabıyık ve Selçuk Şahin'e, Başhekimimize ve emniyet amirimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum, inşallah çalışmalarımızın karşılığını altın madalya ile alacağız" dedi.