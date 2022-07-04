Kırkpınar’da büyük başarı

HALİL ÖZTÜRK

661. Tarihi Kırkpınar Güreşlerinde üç Çorumlu pehlivan üst boya yükseldi.

Mustafa Doğan Özkaya uzun bir aranın ardından Baş güreşlerine yükselirken Bekir Eryücel ise baş altında mücadele edecek.

Hafta sonunda Edirne’de yapılan Kırkpınar Güreşlerinde Çorum Belediyesi Gençlikspor adına çayıra çıkan Bekir Eryücel Büyük Ortada yedi turlu zorlu bir mücadele sonunda yükseldiği final maçında puanlama bölümünde rakibini bastırarak puan aldı ve birincilik ödülünün sahibi oldu. Bekir Eryücel bundan sonra baş altı kategorisinde mücadele etmeye hak kazandı.

Küçük Orta Büyük Boy’da mücadele eden Çorum Belediyesi Gençlikspor kulübünden Muhammed Ali Eryücel ise yarı finale kadar zorlu rakiplerini yenerek geldi. Yarı final maçını kaybeden Muhammet Ali Eryücel üçüncü olarak Büyük Orta’da mücadele etmeye hak kazandı.

Üyük köyünden Eryüceller aynı zamanda amca oğulları. Güreşçi aileden gelen iki Eryücel’in birisi birinciliği diğer ise üçüncülüğü kazanarak üst kategoriye yükselmeye hak kazandılar.

Özkaşa Baş’a yükseldi

Mecitözü’nün Bekiş köyünden Kırkpınar’da mücadele eden Mustafa Doğan Özkaya ise Başaltı kategorisinde oldukça zorlu rakiplerini yenerek yarı finale kadar yükseldi.

Yarı final maçında rakibine yenilen Özkaya üçüncülük ödülünün sahibi oldu. Bu başarısı ile Mustafa Doğan Özkaya uzun bir aranın ardından Baş kategorisine yükselen Çorumlu pehlivan oldu.

Güncelleme Tarihi: 04 Temmuz 2022, 18:30