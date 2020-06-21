Kırmızı Şimşekler Çay Evi’ne renkli açılış

HARUN AKKAYA

Çorumspor taraftar gruplarından Kırmızı Şimşekler Çay Evi renkli ve görkemli bir törenle açıldı.

Maliye 2. Sok Platin İş Merkezi’nde cumartesi günü düzenlenen törenle açılan Kırmızı Şimşekler Çay Ocağı’nın açılış törenine Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, MHP İl Başkanı Agah Karapırçak, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, Çorum FK Başkanı Fatih Özcan, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Fatih Temur, Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik, Gülabibey Mahallesi Muhtarı Hasan Belli, Çorum FK Alt Yapı Antrenörlerinin tamımı ile çok sayıda taraftar katıldı.

Açılış töreninde ilk olarak Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Agah Karapırçak ve Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Mehmet Tahtasız kısa birer konuşma yaptılar. İki Başkan Çorum’un ortak paydası olan Çorumspor taraftarları için böyle bir mekanın eksikliğini giderenlere teşekkür etti ve hayırlı olması dileğinde bulundular.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın konuşmasının ardından Akşemsettin Camii Din Görevlisi Sefa Kırcı’nın duasının ardından çay evi açıldı. Açılış kurdelasını Belediye Başkanı Aşgın, iki parti İl Başkanı Tahtasız ve Karapırçak birlikte kestiler.

Misafirler daha sonra Çay evinde birlikte oturdular ve sohbet ettiler. Bu sohbet sırasında Çorum FK Başkanı Fatih Özcan’da son gelişmeler hakkında bilgiler verdi. Açılış törenine katılan misafirler Çay evinde oluşturulan köşeleride dikkatle incelediler.

Açılış sırasında Çorumspor marşları çalınırken katılan taraftarlar meşaleler, sloganlar ve alkışlarla takımlarına desteklerini devam ettirdiler.

Kırmızı Şimşekler Çay Evi’nin işletmecileri Hüseyin Nalcı, Şevket Yumutkan, Sinan Oral ve Kutay Yıldırım açılışa katılan, çiçek gönderen herkese teşekkür ettiler.

Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2020, 18:38