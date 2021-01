‘Kısa sürede çok yol kat ettik'

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir iyi başlamadıkları sezonda son bölümde biraz toparlandıklarını ve umutlarını ikinci yarıya taşımayı başardıklarını söyledi.

Taşdemir, cumartesi günü yapılan antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu ve soruları cevaplandırdı.

Takımın başında çıktığı on bir maçı değerlendiren Taşdemir, son haftalardaki çıkışları ile çok açılan makası biraz daralttıklarını ancak ikinci yarıda çok daha zorlu bir sürecin kendilerini beklediğini söyledi. Yaptıkları takviyelerle eksiklerini gidermeye çalıştıklarını iki üç transfer daha yapmak istediklerini belirten Taşdemir, Manisa maçında da kazanmak için ellerinden gelen mücadeleyi vereceklerini belirterek ‘Her rakibe saygı duyuyoruz ve biz sahada gerçek futbolumuzu oynamak için son düdüğe kadar mücadelemizi sürdüreceğiz’ dedi.

‘Bu süreçte çok üzüldüğümüz maçlar oldu. Son dakikada başlama vuruşu yapamadığımız gollerle maçlar ve puanlar kaybettik. Bunla beraber çok iyi bir geri dönüşe imza atarak kazandığımız maçlar da oldu.

Takımın başında 11 maça çıktım bu süreçte hatalarımız da yanlışlarımız da oldu. Ancak daha fazla sahada ne oynadığını bilen mücadele gücü yüksek bir takım görüntüsü verdik. Fakat bunlar yetmedi çünki makas çok fazlaydı. Son haftalardaki çıkışımız ile kaması biraz daha daralttık. İkinci yarıda her oynayacağımız maçta makası biraz daha daraltma yoluna gideceğiz. İlk yarı itibari ile takım oyunu birlikte oyun eskiye nazaran gözle görülür şekilde düzeldi. Üçerine daha çok koymak için çalışmalarımız aynı şekilde devam edecek.

‘Devre arası transferi çok zor’

Devre arası transfer yapmak çok zor. Bizde bu çalışmayı titiz bir şekilde sürdürüyoruz. Oyuncuların anlaşması devam ediyor, kulüp göndermediği sürece futbolcu bir yede gidemez, hiç bir kulüpte iyi oyuncusunu göndermek istemez. Bizim yaptığımız transferlerde Ömer Bozan’ı kulübü mali vecibelerini yerine getiremediği için ayrıldı ve aldık. Hüseyin Bak kulübü ile sözleşmesini 2,5 ay önce fesh ettiği için transferi kolay oldu. Oktay ise tanıdığımız bildiğimiz ve bize katkı yapacağına inandığımız bir oyuncuydu. Transfer ettiğimiz isimler fiziksel olarak iyi durumdalar ilk yarı takımlarında çalıştıkları ve maç yaptıkları için takımın seviyesine kısa sürede geleceklerine inanıyorum.

‘2-3 transfer daha yapmak istiyoruz’

Kadro bütünlüğümüz için iki üç transfer daha yapmak istiyoruz. Şu anda takım olarak 21 kişiyiz ve eksiğimiz var. Bunu 24-25’e çıkarmak istiyoruz. Ligde ikinci yarı çok zor geçecek, sakatlıklar cezalılar ve en önemlisi hastalık gibi nedenleri düşündüğümüz zaman sayımızı artırmamız gerekiyor. Mevki olarak düşünmek için şu an erken çünki bu süreçte boşa çıkan ve bize katkı sağlayacağına inandığımız oyuncuları bulduğumuz zaman kadromuza katacağız.

‘Takım yorgun kamp yapmayacağız’

Devre arasında kamp yapkı imkanımız malesef yok. Bay geçtiğimiz haftada böyle bir düşüncemiz vardı. Ancak on günde dört maç yaptık ve takım hayli yorgun. Kadromuzda sayı olarak hayli eksik olmasından dolayı bazı futbolculara yük fazla bindi. Bu süreçte yapacağımız kampı uygun görmüyoruz. Futbolcuların fiziksel yorgunluğunu atarak ikinci yarıya dinlenmiş girmek istiyoruz. Çalışmalarımız haftalık maç programına göre rutin devam edecek.

‘Bizim sahada ne yapacağımız önemli’

Manisa maçına üç eksikle çıkacağız, bu bizim oyun planımızı tabiki etkileyecektir. Rakibimiz geçen sezonda şampiyonluğa oynadı ve sürpriz bir şekilde 1. lige çıkamadı. Bu sezonda kadrosunu güçlendirerek lige başladı ve şuanda zirvede bir takım. Bizim Çorum FK olarak felsefemiz, oynadığımız takımın ligdeki konumu bizi hiç ilgilendirmiyor. Bizin için her zaman bizim sahada ne yapacağımızdır. Her zaman rakiplerden önce bunu düşünüyoruz. Sahada hakemin bitiş düdüğüne kadar mücadele vermek öncelikli hedefimiz.

‘Kazanmak için her şeyi yaparız’

Manisa’yı yenebilir yenilebiliriz de. Ama bir gerçek varki hakemin bitiş düdüğüne kadar mücadelesini verir. Yani kazanmak için sahada her şeyi yapar, bundan kimsenin şüphesi olmasın. Manisa bizim izin devasa bir rakip değil. bizim için tek rakip var oda kendimiz. Ogün sahaya istediğimizi yansıtırsak rakibimizi yener geliriz ama kazanmak için her şeyi yaparız, olmadığı zaman yenilir geliriz futbolun içinde bunlar var. Tüm rakilerimize olduğu gibi Manisa FK’ya da saygı duyuyoruz. Çorum’e en iyi sonuçla dönmeye çalışacağız, malum lig devam ediyor daha oynanmamış 18 maç var ve her maç önemli. Dolayısı ile rakik gözetmeksizin sahada ne yapacağımıza odaklanmış haldeyiz.

Göreve başladığım günden itibaren takımı oynatmak istediğim oyup planını uygulamada % 70 seviyesindeyiz. Sezon başı kampında çalışma imkanı bulamadık. Birde buna ilave geldiğimizde yaşanan covid-19 vakaları nedeni ile hastalıkla uğraytık. Bir çok oyuncumuz dört haftada karantinada kaldı. Buna rağmen oyuncularımızda istediğimiz oyunu sahaya yansıtmak kolay değildi. Bu kısa sürede çok yol katettiğimizi düşünüyorum. Oyuncularımızın bir kısmının sahadaki yetenekleri kısıtlı olabilir ama iyin oyan özelliklerini ön plana çıkarmaya çalıyılorlar. Takım ile birlikteliğimiz çok iyi. Şu anda Çorum FK olarak kafamızı hafif kaldırmış durumdayız. Ancak yolumuz daha uzun daha iyi seviyelere gelmek için mücadelemizi sürdüreceğiz’ dedi.

Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2021, 19:45