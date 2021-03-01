Kıvanç dört ay sonra sahada

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK’da Kıvanç sevinci. Genç futbolcu dört aylık tedavinin ardından bireysel güçlendirme çalışmalarına başladı.

21 Ekim’de Niğde Anadolu maçının ardından hafta içi antrenmanda sakatlanan Kıvanç Kaya çapraz bağlarını koparmıştı. 4 Kasım’da başarılı bir operasyon geçiren Kıvanç Kaya İstanbul’da fizik tedavi sürecini tamamlayarak hafta sonunda Çorum’a geldi tesisde bireysel çalışmalara başladı.

Genç futbolcu tedavi sürecinin çok iyi geçtiğini fizik tedavideki sürecin iyi geçtiğini artık güçlendirme çalışması yapacağını söyledi. Tesislerde iki hafta süre ile bireysel güçlendirme antrenmanları yapacak olan Kıvanç Kaya daha sonra topla koordinasyon çalışması ile tedavi süreci devam edecek.

Kıvanç Kaya’nın ligin son haftalarında tam olarak olmasada belli süreler forma giyebilecek duruma gelmesi bekleniyor.