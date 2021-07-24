Çorum FK’nın genç futbolcularından Kıvanç’ın büyük şanssızlığı. İlk etabın son çalışmasında dizinde esneme olan Kıvanç teknik heyeti korkuttu.

Geçtiğimiz sezon ilk haftalarında çapraz bağları kopan ve sezonu kapatan Kıvanç yeni sezon için yoğun bir çalışma döneminin ardından takımla birlikte antrenmanlara başladı.

İlk etabın son çalışmasında dizinde esneme olan Kıvanç çalışmayı yarıda bıraktı. Genç futbolcunun çekilen ilk MR’ına bakan ameliyatı gerçekleştiren Prof Dr. Sinan Karaoğlu ilk görüntülerin yırtık olmadığı yönünde olarak bildirdi.

Bir haftalık dinlenme veren Sinan hoca pazartesi günü Kayseri’de Kıvanç’ı muayene edecek kesin karar burda verilecek.