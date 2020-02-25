Kıvanç’ın tarak kemiği kırıldı

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK’da bir kötü haberde Kıvanç’tan geldi. Genç golcünün sağ ayak tarak kemiğinde kırık tesbit edildi.

Hacettepe maçının henüz ilk dakikalarında girdiği ikili mücadelede sakatlanan ancak ardından tedavi sonrasında devam eden Kıvanç 25. dakikasında acıya daha fazla dayanamadı ve oyundan çıktı. Ambulansla hastaneye götürülen Kıvanç’ın sağ ayak tarak kemiğinde kırık tesbit edildi.

Yapılan ilk tetkiklerin ardından ayağı sargıya alınan Kıvanç’ın tedavi sürecine bugün yapılacak olan kontrol ve muayene sonunda karar verilecek. Kıvanç’ın geçirdği sakatlık nedeni ile en az 1-1.5 ay süre ile sahalardan uzak kalması bekleniyor. Genç futbolcunun durumu bugün netlik kazanacak.