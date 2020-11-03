HARUN AKKAYA

Çorum FK’da Kıvanç’tan kötü haber. Golcü futbolcunun bugün çapraz bağlarından ameliyat olacağı ve sezonu kapattığı açıklandı.

İki hafta önce antrenmanda sakatlanan Kıvanç’ın çekilen MR sonucunda çapraz bağlarında % 90 kopma olduğu açıklandı. Ankara’da tedavi ile düzeltme imkanı görünen bu sakatlıkla ilgili Kayseri Medicana’da görev yapan Prof. Dr. Sinan Karaoğlu’nun incelemesi sonunda ameliyat olmadan düzelmesinin mümkün olmadığı belirtildi.

Kıvanç bugün Kayseri’ye giderek Sinan Karaoğlu’na muayene olacak ve ameliyat günü verilecek. Golcü futbolcunun bu hafta içinde geçireceği operasyonun ardından yaklaşık altı ay sürecek bir tedavi sonrasında sahalara dönebilecek.