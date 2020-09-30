Kocaeli’ne kitlendiler

HALİL ÖZTÜRK

Sezona kötü başlangıç yapan ve camiada sancılı günler yaşayan iki takım Çorum FK ile Kocaelispor takımlarının pazar günü oynayacağı zorlu maçın hazırlıkları sürüyor.

Kırmızı Siyahlı takım dün sabah saatlerinde yaptığı taktik çalışma ile Kocaelispor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Maçın gece oynanacak olması nedeni ile önceki akşam antrenmanını stadyumda geç saatlerde yapan Çorum FK’da Teknik Direktör Bahri Kaya bu çalışmada Kocaelispor maçının provasını yaptırdı.

Çorum FK dün ise sabah saat 09.30’da tesis sahasında çalıştı. Teknik Direktör Bahri Kaya yönetimindeki bu çalışmayada tüm futbolcular katıldılar. Isınma hareketleri ve çabuk kuvvet hareketleri ile başlayan antrenman daha sonra yarı sahada taktik çalışma ile sona erdi. Teknik Direktör Bahri Kaya bu çalışmada Kocaelispor maçının oyun taktiğini uygulatmaya devam etti. Çalışma sırasında sık sık oyunu durduran Bahri Kaya rakibin oyun sistemi ve yapmaları gerekenleri futbolculara uygulamalı olarak gösterdi. Bu çalışma sırasında kırmızı siyahlı futbolcuların hayli istekli oldukları gözlendi.

Kırmızı Siyahlılar Kocelispor ile oynayacakları zorlu maçın hazırlıklarının Çorum etabını bugün yapacakları antrenmanla tamamlayacaklar. Kafilenin yarın sabah saatlerinde Kocaeli’ne hareket etmesi bekleniyor.