‘Kocaelispor maçlarında güzel geri dönüşlere imza attık’

HARUN AKKAYA

Çorum FK Teknik Direktörü Bahri Kaya kötü başladıkları sezonda bay haftasını en iyi şekilde değerlendirerek zorlu Kocaelispor maçına hazırlandıklarını ve kazanmak için mücadele edeceklerini söyledi. Yeni Stadyumda Kocaelispor maçının provasını yaptıkları çift kale öncesinde açıklamalarda bulunan Bahri Kaya, akşam oynayacakları Kocaelispor maçının provasını bu saatte yapmalarına imkan sağlayanlara teşekkür etti.

Ligin ilk haftasında evlerinde aldıkları mağlubiyetin olumsuzluklarına üzerlerinden atma adına bay haftasını en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştıklarını belirten Kaya ‘İlk haftaya nazaran biraz daha öndeyiz. Pazar günki maç zor zorlu geçecek, Cengiz Ötkün cezası sürüyor, Kerem Çağatay ise tam hazır değil. Son transfer Sinan Kurumuş ise fiziksel olarak iyi durumda hazır görünüyor başka eksiğimiz yok.

Geçmişte olumsuzluklar yaşadığımız dönemlerde Kocaelispor maçı ile birlikte güzel geri dönüşlere imza attık. İnşallah bu maçta o geri dönüşlerden birisi olacaktır. Kazanarak Çorum’a dönmek istiyoruz, bu olmasa bile mutlama puanla dönmek istiyoruz. Çünki yeniden lige dönüş yapmak için bir fırsat yaratmamız lazım, bu fırsatında en güzel Kocaelispor maçında olduğunu düşünüyorum’ dedi.

Tecrübeli teknik adam transfer konusunda ise bir kaleciye ihtiyaçları olduğunu bu konuda Onur’un kendisinin ve yönetimin onunla ilgili alacağı karar belirleyeci olacaktır. Yeni bir forvet almayacağız, Sinan ve Kıvanç’ın dışında takık içinde o bölgede oynama özelliğine sahip Cengiz ve Onur var. Bu saatten sonra transfer yapıp kenarda oturtmak yerine alt yapımızdan aldığımız Mert ve Kürşat gibi gençlerimizi A takıma kazandırmayı uygun görüyoruz. Transfer pazartesi günü sona eriyor yönetim bu konuda nasıl bir yol izleyecek bekleyip göreceğiz’ dedi.