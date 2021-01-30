HARUN AKKAYA

2. Lig Beyaz Grup'ta ikinci yarıya iddialı bir başlangıç yapan Kocaelispor’dan imza şov.

Yeşil siyahlı takım dün düzenlenen törenle yeni teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ve yeni transferlere imza töreni düzenlendi.

Kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenine Kocaelispor 1. Başkan vekili Engin Koyun ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay ile yeni transferler Mustafa Tahir Babaoğlu, Musa Nizam, Burak Süleyman ve Yılmaz Özeren katıldılar.

İlk yarıyı istediği yerde bitiremeyen Kocaelispor devre arasında Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay ile anlaşmış ve yaptığı takviyelerle ikinci yarının ilk maçında Sarıyer deplasmanında aldığı 3-0’lık galibiyet ile moral veren bir başlangıç yapmıştı.

Kocaelispor hafta içinde ligin ikinci haftasında sahasında grup namağlup lideri Manisa FK ile oynayacağı maçı kazanarak ligdeki çıkışını sürdürmek istiyor. Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay gerçekçi olmaları gerektiğini hedeflerinin play-off’da final oynamak olduğunu ve buraya Kocaelispor’u Süper Lige taşımak için geldiğini söyledi.