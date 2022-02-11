Koçak ‘Taraftarımız yanımızda olsun’

Çorum FK Taraftardan Sorumlu Yöneticisi Serdar Koçak yarın oynayacakları Kahramanmaraşspor maçında taraftarların desteğini büyük ihtiyaçları olduğunu belirterek ‘Gün birlik ve beraberlik günüdür’ dedi.

Serdar Koçak ligde son iki maçlarını kazanarak moral olarak toparlanan takımın Kahramanmaraşspor maçına hazır olduğunu belirterek ‘Ligde zirveden kopmamak adına bu kritik maçta futbolcularımız sahada 90 dakika boyunca ellerinden gelen mücadeleyi vereceklerdir. Bu zorlu maçta sahadaki futbolcularımı motive etmek ve onlara destek olmak için taraftarlarımızın tribündeki yerlerini almaları son derece önemli. Yakaladığımız galibiyet serisini bu maçtada devam ettirmek istiyoruz. Bu maçta alacağız üç puanda taraftarın takımının yanında olması çok önemli. Tüm Çorumlulardan isteğimiz yarın stada gelerek tribünleri doldurması ve takımlarına hakemin son düdüğüne kadar takımlarına destek vermesi. İnşallah maç sonunda galibiyet sevincini taraftarlarımızla birlikte yaşayacağız’ dedi.