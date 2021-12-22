Koç’tan Aksu’ya Vakti Fener Tablosu

Osmancık Belediyespor Onursal Başkanı Ahmet Aksu ve Sportif Direktör Gökhan Kent, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile akşam yemeğinde bir araya geldiler.

Ali Koç’un ev sahipliğinde ve samimi bir ortamda gezen görüşmede gündem spor ve ekonomi oldu. Ziyaret sırasında Osmancık Belediyespor Sportif Direktörü Gökhan Kent, Ali Koç’a tüm camianın selamlarını iletti. Yemek sonunda ise Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Ahmet Aksu’ya kulüp tarafından sadece 1907 tane yaptırılan ‘Vakti Fener Tablosu’nu hediye etti.

Ahmet Aksu, Ali Koç’a bu özel esere sahip olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Fenerbahçe kulübüne başarılar diledi. Yemek sonunda ise Ali Koç, Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Osmancık Belediyespor’a başarılarını iletirken tüm Osmancık halkına ise selamlarını gönderdi.

Vakti Fener Tablosu’nu alan Ahmet Aksu ise şunları söyledi: Mix media/kolaj konsept sanatçısı olan Burak Karavit tarafından hayata geçirilen eser, 2,28 m eninde, 1.16 m yüksekliğindedir. C Print fotoğraf baskı tekniği ile üretilmekte ve 18 mm ahşap üzerine asit içermeyen çift taraflı bantlarla sıvanmaktadır. Ortasında yer alan 3 boyutlu (Lenticular) malzeme ile iki farklı iletişim materyali birlikte kullanılmakta ve eser bu yapısıyla dünyada bir ilke imza atmaktadır.Eser, Fenerbahçe'nin bir asırdan fazla olan geçmişini 1907’lerden bugüne uzanan anılarını, tüm başkanlarını, tüm branşlar ve kilometre taşlarını, kronolojik sırayla saat mekanizması yönünde işleyen bir sistem ile anlatmaktadır.

Çalışmanın iki boyutlu olan ilk bölümü; 1.676.000 fotoğraf ve 400.000’e yakın yardımcı görsellerin elden geçirilmesi ve 2 milyonu aşkın görsel arasından 900 adet fotoğrafın sanatçı tarafından tek tek restore edilmesi veya renklendirilmesiyle oluşturulmuştur.Ortada yer alan ve eserin kalbi olan bölümü ise 3D Lenticular tekniğiyle tasarlamıştır. Bu üç boyutlu alan soldan sağa ilerleyen (Akan Görüntülü / Flip Animation) bir kinetiğe sahiptir. Fenerbahçe logosu 5 aşamalı geçiş yaparak Atatürk portresine dönüşmektedir.

Animatik olarak tanımlayacağımız bu kısımda Fenerbahçe logosu kolaj tekniğiyle toplamda 6600 adet görsel kullanarak hazırlanmıştır.Eserin tamamlanması yaklaşık 1,5 yıl sürmüş, sanatçı çalışmanın ilk 6 ayında Fenerbahçe tarihini çeşitli kaynaklardan derin ve detaylı şekilde incelemiş ve özümsemiştir.Vakt-i Fener, çağımızı yansıtan dijital bir çalışma olmakla birlikte, her bir eserin farklı kodlar ile imzalanması ve alıcısına özel hale getirilmesinden kaynaklı ‘biriciklik özelliği’ taşımaktadır. Sınırlı sayıda kişiyle buluşacak bu eser, özel üretim ahşap kutusunda, orijinal mühür ve sertifikası ile birlikte, Fenerbahçe’nin kronolojik tarihinin görsel sunumunu anlatan kitapçık eşliğinde sanat severin adresine büyük bir titizlikle teslim edilmektedir. Kuşaklara aktarılacak bu paha biçilmez çalışma, gelecek nesillere tarihimizi aktaran bir görsel atlas niteliğindedir. Fenerbahçe Spor Kulübü için ‘Tarihin Sanatı’dır.