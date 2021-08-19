Kombine satışları başladı

HARUN AKKAYA

Çorum FK’nın 5 Eylül’de başlayacak yeni sezon kombine bilet satışlarına dün itibari ile Store’de başlandı.

Kulüp sosyal medya hesabından yapılan açıklamada kombine biletlerin AHP Park içinde bulunan Çorum FK Store’den alınabileceği belirtildi.

Kulüpten daha önce açıklanan kombine bilet fiyatları protokol tribünü için 2500 lira, 2. bölülm VİP için 2000 lira, B tribün için 1500 lira, maraton tribünü için 750 lira, Kale arkası C ve E tribünleri için ise 500 lira olarak belirlenmişti.

Bu açıklamanın ardından fiyatların yüksek olduğu yönündeki yorumlara ise Başkan Fatih Özcan yine sosyal medya hesabından cevap vermişti. Başkan Özcan bu fiyatların ‘şampiyonluk yolunda bende varım’ demek isteyen taraftarların takıma destek olmalarının amaçlanarak belirlendiğini maç bilet fiyatlarında her bütçeye hitap edecek öğrencilerde göz önüne alınarak makul seviyede tutulacağını belirtmişti.