Kömüre döndük ⚽

Çorum FK ligin 23. hafta maçında Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stad’ında Zonguldak Kömürspor ile karşılaşıyor. 

Kömüre döndük ⚽

Çorum FK ligin 23. hafta maçında Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stad’ında Zonguldak Kömürspor ile karşılaşıyor.  Ligin ilk yarısındaki performansı ile zirveyi zorlayan kırmızı siyahlı takım ikinci yarıda kötü başladığı ligde beş maçta bir galibiyet aldı ve puan sıralamasında play-off potasının dışına çıktı.
Play-off mücadelesi veren iki takım arasındaki zorlu maç Gaziantep bölgesi hakemi Yakup Özhan'ın düdüğü ile başladı. 

⏱️ Dakika 30: Çorum FK, Talha Özler'in golüyle 1-0 öne geçti.

⏱️ Dakika 35: Çorum FK, Şaban Genişyürek'in golüyle farkı 2'ye çıkardı.

İlk yarı 2-0 Çorum FK'nın üstünlüğü ile sona erdi.

⏱️ Dakika 49: Zonguldak Kömürspor Mehmet Öztürk'ün attığı golle farkı 1'e indirdi: 2-1

⏱️ Dakika 66: Çorum FK'da Şaban Genişyürek sarı kart gördü.

⏱️ Dakika 73: Çorum FK'da Rıdvan Özdemir sarı kart gördü.

⏱️ Dakika 73: Çorum FK'da Şaban Genişyürek'in yerine oyuna Farih Şerifoğlu girdi.

⏱️ Dakika 8: Zonguldak Kömürspor Serhat'ın golüyle eşitliği sağladı: 2-2

⏱️ Maç 2-2 sona erdi.

Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2020, 15:35
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YORUMLAR
MUSTAFA DEMİRTAŞ
MUSTAFA DEMİRTAŞ - 4 saat Önce

Kendi sahanda ilk yarıyı 2 0 önde kapatıp macı 2 2 berabere bitiren takımdan ne beklersin.playofa çıksa bile ne yapar.Bu takımda köklü değişiklik şart.Kimse başarı beklemesin.Sonuç ortada.

Ali yıldız
Ali yıldız - 4 saat Önce

Ey BAHRİ KAYA kimi yeneceğiz biz artık 2.devrenin en başarısız TAKIMIYIZ bırak git artık istifa et yazık ya

Taraftar
Taraftar - 4 saat Önce

Arkadaşlar 2-0 öne geçimde maç 2-2 bitiyorsa daha galibiyet bile alınmadıysa kaç haftadır sn yönetim HOCANIN DURUMUNU GÖZDEN GEÇİRMEK LAZIM demek ki tesadüf gelmişiz buralara

Tribün
Tribün - 4 saat Önce

Bu KUPA GELECEK Mİ FATİH ÖZCAN İKİNCİ DEVRE TAKIM DÖKÜLÜYOR MENEJER OĞUZHAN DÖKÜLEN OYUNCULARI HOCAYLA BERABER İYİ BULMUŞLAR BU KUPA GELECEK MİŞ..BU OYUNLAMI..

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