Kömüre döndük ⚽

Çorum FK ligin 23. hafta maçında Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stad’ında Zonguldak Kömürspor ile karşılaşıyor. Ligin ilk yarısındaki performansı ile zirveyi zorlayan kırmızı siyahlı takım ikinci yarıda kötü başladığı ligde beş maçta bir galibiyet aldı ve puan sıralamasında play-off potasının dışına çıktı.

Play-off mücadelesi veren iki takım arasındaki zorlu maç Gaziantep bölgesi hakemi Yakup Özhan'ın düdüğü ile başladı.

⏱️ Dakika 30: Çorum FK, Talha Özler'in golüyle 1-0 öne geçti.

⏱️ Dakika 35: Çorum FK, Şaban Genişyürek'in golüyle farkı 2'ye çıkardı.

İlk yarı 2-0 Çorum FK'nın üstünlüğü ile sona erdi.

⏱️ Dakika 49: Zonguldak Kömürspor Mehmet Öztürk'ün attığı golle farkı 1'e indirdi: 2-1

⏱️ Dakika 66: Çorum FK'da Şaban Genişyürek sarı kart gördü.

⏱️ Dakika 73: Çorum FK'da Rıdvan Özdemir sarı kart gördü.

⏱️ Dakika 73: Çorum FK'da Şaban Genişyürek'in yerine oyuna Farih Şerifoğlu girdi.

⏱️ Dakika 8: Zonguldak Kömürspor Serhat'ın golüyle eşitliği sağladı: 2-2

⏱️ Maç 2-2 sona erdi.

Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2020, 15:35