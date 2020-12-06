‘Korkmayın cesaretli olun’

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir futbolculardan cesur olmalarını, korkmamalarını ve istediklerini sahaya yansıtmak için cesaretli olmalarını istedi.

Taşdemir dün yapılan taktik çalışma sırasında savunmadan çıkarken yapılmasını istediklerini futbolculara anlatırken cesaretli olmalarını istedi.

Taşdemir ‘Sorumluluk alacaksınız ve korkmadan cesur olacaksınız. Futbolda risk vardır fakat benim istediklerimi yapmaya çalışın sonucu olumsuz olursa sorumluluk bana ait korkmayın. Yeterki siz sahada korkmadan bizim istediklerimizi yerine getirmeye çalışın. Futbol bir hata oyunu tabiki hepimiz yapacağız. Fakat önemli olan cesaretli olarak futbol oynamak ve bunun mücadelesini vermek. Kesinlikle çıkarken kontrolsüz uzun toplar istemiyorum. Bu sizin son seçeneğiniz olsun artık yapacak başka yol yoksa o zaman vurabilirsiniz. Diğer şartlarda alternatifleri değerlendirelim. Fakat çıkarken özellikle ters top atarken çok dikkatli olun çünki araya girecek bir rakip kalemizde büyük tehlikeye neden olacaktır’ dedi.

Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2020, 20:10