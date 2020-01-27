Kötü gidişe dur dedik

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK üç haftalık mağlubiyet serisinin ardından Gümüşhanespor deplasmanında patladı ve rakibini 4-1 yenerek hem kötü gidişe son verdi hemde yeniden play-off potasına girmeyi başardı.

Teknik Direktör Bahri Kaya, Gümüşhanespor maçına geçen haftaki İnegölspor maçından altı farklı isimle başladı. Sezon başından buyana kaleyi koruyan Onur’un yerine Reşat’a forma veren Kaya sağ bekte Ertuğrul’a yeniden forma verirken Oktay’ı ise önde oynattı. Savunlanın göbeğinde yeni transfer Mete’ye ilk kez forma giyerken sol bekte ise genç Nafican uzun bir aranın ardından ilk kez onbirde şans buldu. Orta sahada Batuhan’a hücumda ise yeni transfer Volkan’a ilk onbirde forma veren Tecrübeli teknik adam ilk dakikalardan itibaren rakip kaleye etkili yüklendi.

Maçın hemen başlarında Volkan’ın golü ile öne geçen kırmızı siyahlı takım oyunun tamamında kontrolü elinde bulunduran taraf oldu. 19. dakikada ev sahibi takımın beraberlik golünden sonrada kontrolü elinde tutan kırmızı siyahlı takım daha sonra iki dakikada iki gol bularak hem rakibinin direncini kırdı hemde moral olarak çok iyi duruma geldi.

İkinci yarıya Oktay’ın yerine Mikail’i alarak başlayan kırmızı siyahlı takım topu ayağında tutarak ani ataklarla etkili olmaya başladı, 65. dakikada Kıvanç’ın ayağından dördüncü golü bulan Çorum FK rakibinin direncini tamamen kırdı ve son bölümde ise hücuma çıkmaktan daha çok topa sahip olarak maçı bitirmeyi planladı ve bunda da başarılı olarak sahadan 4-1 galip ayrılarak üç haftalık galibiyet hasretine son verdi ve bu galibiyet ile yeniden play-off potasında kendine yer buldu.

Maçı Çorum’dan giden 20 kadar Çorum FK taraftarı ile birlikte yaklaşık 500 kadar Gümüşhanespor taraftarı izledi.

MAÇTAN DAKİKALAR:

6. dakikada orta alandan gelişen atakta Kıvanç’ın savunma arkasına attığı topa hareketlenen Volkan çaprazda kaleci ile karşı karşıya kaldığı anda uzak köşeye plase vuruşunda topu ağlara göndererek takımını deplasmanda 1-0 öne geçirdi.

19. dakikada ev sahibi Gümüşhanespor beraberlik golünü buldu. Sağ kanattan gelişen ev sahibi takım atağında Murat yakın mesafeden vurdu kaleci Reşat köşeden çıkardı dönen top Tugay yeniden altı pasa ortaladı Murat Kayalı yakın mesafeden düzgün bir vuruşla topu köşeden ağlara göndererek skoru 1-1 yaptı.

25. dakikada sağ kanattan kullanılan korner atışısavunmadan sekti uzak durumda Volkan buluştu yeniden ortaladığı topa Muhammed Rıdvan penaltı noktası üzerinde mükemmel kafa ile topu kalecinin üzerinden ağlara göndererek takımını 2-1 öne geçirdi.

27. dakikada Çorum FK skoru 3-1 yapan golü attı. Bu dakikada kırmızı siyahlı takımın Ertuğrul ile kullandığı korner atışında savunmadan ileri çıkan Mete altı pasta çok iyi yükselerek kafa ile topu Gümüşhanespor ağlarına göndererek skoru 1-3 yapan golü attı.

65. dakikada sol kanattan Mert’n ortası kısa düştü savunma ve kaleci arasındaki anlaşmazlıkta birbirleri ile çarpışınca araya giren Kıvanç topu kaptı ve topu köşeden ağlara göndererek skoru 4-1 yapan golü attı.