Kötü gidişe son verme zamanı

Ligi erken bitiren Çorum FK yarın sahasında Zonguldak Kömürspor önünde dört maçlık galibiyet hasretine son vermek için çıkacak.

Sezona iddialı başlayan ilk yarıda bu hedefden uzaklaşan ancak ikinci yarıda yakaladığı dokuz maçlık seri ile play-off potasına çok yaklaşan Çorum FK son dört maçında üç mağlubiyet bir beraberlik ile ayrılarak sezonu bitime üç hafta kala bitirdi. Hafta içinde Hacettepespor deplasmanından bir puanla dönerek az olan umutlarını büyük oranda bitiren kırmızı siyahlı takım kötü gidişe son vermek ve taraftarlarını biraz olsun mutlu etmek için bugün kazanmak için mücadele edecek. Çorum FK’da cezalı Abdulhamit ile sakatlığı bulunan Ertuğrul, Tarık, Hüseyin Bak ve Umut Kaya forma giyemeyecek.

Konuk Zonguldak Kömürspor ise grubun nisbeten rahat takımlarından ligde kalma tehlikesi azda olsa bulunan Zonguldakspor Çorum deplasmanından puan yada puanlarla dönerek kalan iki maça çok daha rahat çıkmak istiyor.

Bugün saat 15’de Yeni Şehir Stadyumunda oynanacak Çorum FK - Zonguldak Kömürspor maçını Ankara bölgesi hakemi Demakrat Özgür Güneş yönetecek.Play-off umutlarını ligde son dört maçtan sadece bir puan çıkartarak bitiren Çorum FK bugün saat 15’de sahasında Zonguldak Kömürspor ile karşılaşacak. Kötü gidişe son vermek ve camiasının yüzünü güldürmek için kazanmak isteyen kırmızı siyahlı takımda cezalı Abdulhamit ile sakat Ertuğrul, Tarık, Umut ve Hüseyin forma giyemeyecek. Konuk Zonguldakspor ise son iki haftaya çok daha rahat girmek için puan ve puanlarla dönmenin hesaplarını yapıyor.