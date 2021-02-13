‘Kötü oynama lüksümüz kalmadı’

HALİL ÖZTÜRK

Teknik Direktör İsmet Taşdemir, takım olarak artık kötü oynama lükslerinin kalmadığı bir sürece girdiklerini belirterek ‘Afyonspor maçını kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz’ dedi.

Çorum’da yaptıkları antrenman sonrasında Afyonspor maçı ile ilgili açıklamalarda bulunan İsmet Taşdemir geçtiğimiz hafta sonu sahalarında oynadıkları ve mağlup oldukları Kocaelispor maçında çok kötü oynadıklarını belirterek ‘Bu maçtan gerekli dersleri çıkarıp geride bıraktık. Hafta boyunca bizim için çok önemli olan Afyonspor maçının hazırlıklarını tamamladık. Ligin geldiğimiz bu haftasında artık kötü oynama lüksümüz kalmadığı bir sürece girdik. Yaptığımız çalışmalarda futbolcularımızı taktiksel olduğu kadar moral motivasyon olarakta bu zorlu maça hazırladık. Takımıma güveniyorum, Kocaeli maçından önceki karşılaşmalarda gösterdiğimiz takım olarak beraber hareket etme anlayışını bu maçta tekrar gösterip bu zorlu deplasmandan üç puanla dönerek yolumuza umutlarımızı artırarak devam ettirmek istiyoruz’ dedi.

Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2021, 18:59