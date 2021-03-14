Kral durdurulamıyor!

HALİL ÖZTÜRK

Bu sezon Çorum FK formasıyla gösterdiği performans ile tüm dikkatleri üzerine çeken Sinan Kurumuş, Sancaktepe maçını da boş geçmedi.

Geçtiğimiz hafta Ankara Demirspor maçında harika bir frikik golüne imza atan golcu futbolcu, Sancaktepe maçında hat-trick yaptı.

Misli.com 2.lig’te 24 ve Ziraat Türkiye Kupası’nda 1 gol olmak üzere toplam 25 gole ulaşan Kurumuş, Türkiye liglerinin en golcü oyuncusu durumunda. Sinan’ı 22 golle Bodurumspor’da forma giyen Ozan Sol izliyor.

Sinan’ın şimdiki hedefi ise 1992-1993 yılında Çorumspor formasıyla 28 golle takımını şampiyon yapan Salih Karahan’ı geçmek.

Sosyal medya hesabından maç sonrası bir açıklama yapan Kurumuş; "Öncelikle gerçekten çok mutluyum. Duygularımı tercüme edemiyorum. Başkanım Fatih Özcan'a, hocam İsmet Taşdemir ve bana gol attırmak için elinden gelen her şeyi yapan bütün takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Bu yolda savaşmaya ve mücadele etmeye devam edeceğiz." dedi

Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2021, 18:11