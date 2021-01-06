Kral yine boş geçmedi

HARUN AKKAYA

Çorum FK’nın golcüsü Sinan Kurumuş Sarıyer maçını da boş geçmedi. Golcü futbolcu Sarıyer önünde ligde 14. toplamda ise 15. golünü attı.

Sezon başında Manisa FK’dan Çorum FK’ya transfer olan golcü futbolcu takımın bu sezonki gol yükünü tek başına yüklendi. Attığı gollerle Çorum FK’yı hedeften koparmayan golcü futbolcu 63. dakikada savunmadan dönen topu çizgi üzerinde iyi takip ederek son dokunan isim oldu ve takımını 1-1’lik beraberliğe taşıdı.

Sinan Kurumuş bu maçta attığı golle ligdeki gol sayısını 14’e çıkarırken bir golde Eyüpspor’a kupa maçında attı ve toplamda 15 gole ulaştı.