Kral yuvaya geri mi dönüyor?

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK Başkanı Fatih Özcan, Yakup Alkan ile transfer görüşmeleri olmadığını ancak kendisinin listelerinde olduğunu söyledi.

Başkan Özcan, transfer çalışmalarının yoğun şekilde sürdüğünü ve titiz bir çalışma yürüttüklerini söyledi. Kulübün tek kuruşunu boşa harcamamak için teknik heyet ile birlikte çalıştıklarını belirten Özcan ‘Bilal Kısa hemşehrimiz Teknik Heyetimizin bize verdiği listede bulunmuyor şu an için öyle bir düşüncemiz yok.

Yakup Alkan ile her zaman görüşüyorum. Kendisi Ankara’da ailevi sağlık problemi nedeni ile hastanede. Kendisi ile her zaman görüşüyoruz fakat şu ana kadar henüz transfer teklifinde bulunmadık. Yakup Alkan ismi Teknik Heyetimizin verdiği listede ismi var. Şunu unutmamak gerekir Yakup Alkan Malatyaspor’un sözleşmeli futbolcusu. Malatya 1. lige düştü ve kadrosunda tutabilir. Şu anda durumu belirsiz. Fakat ben inanıyorumki Yakup Alkan kiralık verilmesi halinde Çorum FK ile görüşmeden kimse ile temasa geçmez. Bu konudaki son durum budur’ dedi.