Krizi çözmeden başarı hayal

Çorum FK’da ekonomik kriz çözülmeden hiç bir hedefe ulaşmak mümkün görünmüyor.

Kırmızı Siyahlı takımda Fatih Özcan’ın ilk yarının son maçının ardından görevi bırakmasının ardından başlayan sıkıntılı süreçte giderek arttı ve artık dayanılmayacak duruma geldi.

Kulüpte futbolculara Aralık ayından bu yana ödeme yapılmadığı maaş ve prim alamayan futbolcuların büyük sıkıntı içinde olduğu öğrenildi.

Konu ile ilgili olarak kulüpten her hangi bir bilgi alamadım ancak, il dışında tanıdığım eski bir Çorum FK’lı futbolcu ile yaptığım görüşmede ‘Abi tüm Türkiye biliyor siz mi bilmiyorsunuz?’ dedi. Zorumada gitti gerçekten. Durumun bu kadar vahim olduğunu bilmiyordum.

Fatih Özcan’ın ‘Sezon sonuna kadar tüm mali vecibeleri yerine getireceğim’ açıklaması ile rahatlamış ve en azından sezon sonunda kulübün ekonomik olarak borçlanmadan sezonu tamamlayacağını bilmek endişelerimizi ve korkumuzu azalmıştı.

Hafta başından itibaren aldığımız bilgileri teyit ettirdikten sonra ise yeniden endişem ve korkum arttı. Nasıl artmasın ki bir yanda play-off mücadelesi veren bir takım. Tüm olumsuzluklara rağmen bu fırsat kaçacak. Diğer yandan ise sezon sonunda kulübün önünde yüklü bir borç yükü olacak ve gelecek sezon umutlarımızda başlamadan bitecek.

Kulüpte ikinci yarıda futbolculara hiç bir ödeme yapılmadığı sadece kulüp çalışanlarının maaşlarının ödendiği diğer ödemelere ise kaynak bulunamadığı için yapılamadığı yönünde. Devre arası transfer edilen futbolcularında peşinatlarından kalan alacakları konusunda sorunlar olduğu yönünde.

İki sponsor Ahlatcı ve Çorum Belediyesi’nden gelen taksitler ile kulübün iaşe ve deplasman ile diğer giderlerini karşılamaya çalışan kulüp yönetimi diğer ödemelere kaynak bulamadığı için sorunun her geçen gün artarak devam ettiği yönünde.

Başkan Özcan’ın açıklamaları nedeni ile Çorumlu iş adamlarının kulübe destek vermemesi bu sürecin önünü tıkıyor.

Sahada sakatlıklar ve değişik sebeplerle eksik kadro ile ligde mücadelesini sürdüren ve play-off potasından uzaklaşmak istemeyen kırmızı siyahlı takım bir yandan da saha dışında ekonomik sorunlar ile boğuşuyor. Mevcut ekonomik şartlarda Çorum FK’nın play-off oynaması futbolcuların göstereceği özveriye kalıyor.

Onlarda kamuoyunda bir elleri yağda bir elleri balda hiç bir sorunları yok algısına karşın tüm olumsuzluklara rağmen ellerinden gelen mücadeleyi sahaya vermeye çalışıyorlar.

Bu zor şartlar altında hedefe ulaşmak tabiki onların mücadelesine taraftarların vereceği desteğe bağlı. Bu ne kadar mümkün onuda okurların takdirine bırakıyorum.