Krizi fırsata çevirelim

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK ligin üçüncü hafta maçında yarın zorlu Kocaelispor deplasmanında sezonun ilk galibiyetini almak istiyor. Sezona çok kötü başlangıç yapan iki takım arasındaki maç yarın saat 19’da Kocaeli Stad’ında karşı karşıya gelecekler.

Sezona yaptığı transferlerle iddialı giren fakat ilk hafta evinde Manisa FK’ya 3-1 mağlup olan Çorum FK, diğer yanda ise çok daha büyük rakamlarla transferler yapan ilk hafta evinde Sarıyer ile berabere kalan ikinci haftada Manisa deplasmanında 6-1 mağlup olan Kocaelispor.

Çorum FK’da ilk hafta alınan mağlubiyetin ardından yaşanan beş ayrılık, Kocaelispor’da ise ilk hafta sonunda Teknik Direktör Sebahattn Dinçel ve ekibi ile yolların ayrılması ardından yaşananlar. Sezona çok sıkıntılı başlayan iki takım arasındaki maçta birisi temiz bir sayfa açacak diğerinde ise kriz artarak devam edecek gibi görünüyor.

Geçen haftayı bay geçen Çorum FK’da Teknik Heyet takımı toparlamak için yeni katılan transferlerle birlikte yoğun bir çalışma temposu ile hazırlıklarını tamamladı. Kırmızı siyahlı takımda cezası devam eden Cengiz ile sakatlıktan yeni çıkan Kerem Çağatay yarınki maçta forma giyemeyecekler.

Ev sahibi Kocaelispor’da ise teknik heyet değişikliği tamamlanamadı. Sebahattin Dinçel ve ekibinin istifasının ardından alacakları ödenmediği için sözleşme fesh edilemiyence anlaşma sağlanan Erhan Altın ile sözleşme imzalanamadı. Yarınki maçta Erhan Altın’ın yardımcısı Taner Gülleri kulübede olacak ve takımı idare edecek Erhan Altın’ın ekibinde yer alacak isimler ise Aydın Artanlar, Çağlayan Çağlar ve Ercan Ağace olacağı açıklandı.

Ev sahibi takımın son antrenmanında tedavisi devam eden Batuhan Er katılmazken sakatlıkları bulunan Bayram Olgun, Erdinç Karakaş ve Bahni Can Avcı takımdan ayrı olarak düz koşu yaptılar.

Kocaelispor’un Çorum maçına kalede Bayram, savunmada Semih, Gökhan, Taha Batuhan ve Numan, önlerinde Mesut ve Muhammed, solda Dilaver ya da Aydın sağda Mervan ya da Cerem Talha, forvete yakın bölgede Yiğitali ileride ise Bahattin Köse 11’i ile başlaması bekleniyor.

Saat 19’da Kocaeli Stadı’nda başlayacak maçı İstanbul bölgesi hakemi Burak Taşkınsoy yönetecek.