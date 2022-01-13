Küçük Sultanların şampiyonu Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu

Küçük Kızlar Voleybol’da şampiyonluğu Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu kazandı. Final maçında Mecitözö Yatılı Bölge Ortaokulu’nu 2-0 yenen Mehmet Akif mutlu sona ulaştı.

A grubunda dört B grubunda beş okulun mücadele ettiği küçük kızlar voleybol il birinciliğinde gruplarında ilk iki sırayı alan okullar yarı finalde çapraz olarak karşılaştılar. Yarı final maçlarını kazanan iki okul Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ile Mecitözü Yatılı Bölge Ortaokulu Tevfik Kış Spor Salonu’nda karşılaştılar.

İlk seti büyük bir çekişmeye sahne olan maçta Mehmet Akif Ersoy bu zorlu seti 25-23 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci sette Mecitözü Yatılı Bölge Ortaokulu maça ortak olmak için mücadele etti ancak Mehmet Akif Ersoy rakibine fırsat vermedi ve seti 25-19 maçıda 2-0 kazanarak şampiyonluğu kazandı.