Kulüpten anlamlı paylaşım

Çorum FK’nın sosyal medya hesabından önceki akşam anlamlı bir paylaşım yapıldı.

Kulüp resmi hesabından her antrenman sonrasında sekiz on farklı fotoğraf paylaşılırdı.

Kırmızı Siyahlı takımın önceki akşam antrenmanından ise sadece iki kare fotoğraf paylaşıldı.

Bu iki fotoğrafta Çorum FK’nın bu sezonki hücum hattında iki büyük gol umudu Mehmet Akyüz ile yeniden kırmızı siyahlı takıma dönen Sinan Kurumuşun iki farklı karesi yer aldı.

Antrenmandan başka paylaşım yapılmazken kırmızı siyahlı kulübün bu paylaşımla rakiplere mesaj vermeyi amaçladığı belirtiliyor.