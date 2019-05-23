Kurbanlı, dualı mehterli coşkulu uğurlama

HALİL ÖZTÜRK

Serik Belediyespor yarın Yeni Çorumspor ile oynayacağı final maçına kurban kesimi dua ve mehterli coşkulu bir tören ile uğurlandı. Yeşil Beyazlı takım final maçının hazırlıklarının ilketabını kendi tesislerinde tamamladı ve dün öğlen saatlerinde Belediye önünde düzenlenen törenin ardından Adana’ya yolcu edildi.

Serik belediyesi önünde İlçe Kaymakamı Haluk şimşek ve protokol tarafından karşılanan Serik Belediyespor kafilesi, Mehter takımı eşliğinde Hükümet konağı önüne kadar yürüdü. Yürüyüş sırasında esnaf da meşalelerle futbol takımına destek verdi. Buradan takım otobüsüne binen kafile, yüzlerce araba eşliğinde konvoy halinde Antalya havalimanına götürüldü.

Uğurlama töreninde Serik Kaymakamı Haluk Şimşek, Belediye Başkanı Enver Aputkan, Protokol ve Serik Belediyesporlu yöneticiler de eşlik etti. Kaymakam Haluk Şimşek, Serik Belediyesporu başarısından dolayı kutladığını ve 2. lige yükseleceklerine inancının sonsuz olduğunu söyledi.

Adana’da yapılacak final karşılaşmasında takıma başarılar dileyen Şimşek, “Bu takım her şeyi hak ediyor. Serik olarak her zaman takımımızın yanındayız. Adana’dan da galibiyetle dönüp 2. Lige çıkacağına inancım sonsuz” dedi.

Serik Belediyespor Teknik direktörü Mehmet Şansal ise, Takımda kaleci Orkun dışında sakat ve cezalı oyuncu bulunmadığını ve tam kadro olarak Adana’ya gittiklerini söyledi. Şansal, kaleci Orkun’un sakatlığı için, belinde küçük bir problem olduğunu, bununda oynamasına engel olmadığını dile getirdi.