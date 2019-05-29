Kuşgöz ve Türk Polonya’da

HALİL ÖZTÜRK

Paralimpik Olimpiyatlara puan veren Para Polish Open Polonya masa tenisi turnuvası bugün başlıyor. Bugün başlayıp pazar günü yapılacak finaller ile sona erecek turnuvada milli takım kafilesinde Federasyon Başanı Birol Aydın ile iki Çorumlu antrenör Mesut Kuşgöz ve sporcu Sümeyra Türk bulunuyor.

Dün Polonya’ya giden Kuşguz ve Türk bugün başlayacak turnuvada Olimpiyat’a puan vermesi nedeni ile dereceye girmek için mücadele edecekler. Antrenör Mesut Kuşgöz zorlu bir gruba düştüklerini son Dünya ikincisi ve Dünya sıralamasında dördüncü olan ve Asya şampiyonu bir sporcu ile mücadele edeceklerini amaçlarının dereceye girerek Olimpiyatlara puan almak olduğunu söyledi.