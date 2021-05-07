Lig galibiyetle bitsin

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK sezonun son maçında bugün saat 15:00'da sahasında Sarıyer ile karşılaşacak.

Kırmızı Siyahlı takım açısından bir önemi olmayan bu kritik maç play-off’a yükselecek son takımı belirlemek açısından hayati önem taşıyor.

Kırmızı Siyahlı takımın play-off umutlarını bitirmesi nedeni ile prestif maçı olan bu maç konuk Sarıyer açısından play-off oynamak için hayati önem taşıyor. Mavi beyazlılar bugünki maçı kazanması halinde diğer maçların sonucunu beklemeden play-off biletini cebine koyacak. Bu maçta Çorum FK’nın galibiyeti ve beraberliği halindes ise Erzincanspor’un kazanmasi halinde play-off’a yükselen takım olacak.

Çorum FK’da bu maç öncesinde sakatlıkları devam eden Ertuğrul, Tarık ve Mehmet Sedef ile omzundan sakatlanan Mikail bugünki maçta forma giyemeyecek. Kırmızı Siyahlılar bugün Sarıyer karşısında kazanmak için elinden gelen mücadeleyi vererek hem hiç bir spekülasyona izin vermemek hemde sezonu galibiyet ile kapatmak istiyor.

Konuk Sarıyer ise geçtiğimiz hafta evinde namağlup şampiyon olan Manisa FK ile 0-0 berabere kalarak kaybettiği iki puanın dezavantıjını bugün Çorum maçını kazanarak telafi etmek ve play-off’a yükselen son takım olmak istiyor.

Saat 15:00'da Yeni Şehir Stadyumunda başlayacak Çorum FK- Sarıyer maçını Rize bölgesi hakemi Sinan Özcan yönetecek.