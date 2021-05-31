Loca koltukları değişiyor

HALİL ÖZTÜRK

Çorum Şehir Stadyumu’nda locaların koltukları değiştiriliyor.

Bu sezonun ilk maçında Manisa FK karşılaşmasına yetiştirmek için yoğun çaba harcanan ve bazı eksikleri ile sezona başlayan yeni stadyumun bu eksikleri yapımcı firma tarafından giderilmeye devam ediyor.

İlk olarak tribün koltukları şartnamede belirlenen özelliklerde olmadığı için kabul edilmemiş ve tamamı sökülerek yeniden montajları yapılmıştı. Stadın Gençlik ve Spor Bakanlığına devredilmesinin ardından ise belirlenen eksiklerin giderilmesine loca koltukları ile devam ediliyor.

Yeni sezon öncesinde loca balkonlarında bulunan koltukların şartnameye uygun olmaması nedeni ile firmadan değişimi talep edildi. Bu doğrultuda firma yetkilileri şartnameye uygun koltukları getirdi ve yenileme işlemini sürdürüyor. Bu çalışmanın önümüzdeki günlerde tamamlanması bekleniyor.

Öte yandan stadın restaurant bölümü ve diğer yarım kalan işlerinde önümüzdeki günlerde belirlenecek takvim doğrultusunda tamamlanması bekleniyor.

Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2021, 19:33