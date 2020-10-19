Locada 173 bilet satışa çıkarıldı

HARUN AKKAYA

Çorum FK’da Federasyon’un locaların % 50’sini seyirciye açması üzerine yeni stadın loca kapasitesinin 173’ü biletli seyirciye açıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada Futbol Federasyonun açıkladığı karar doğrultusunda çarşamba günü oynanacak Niğde FK maçında locaların yarı kapasitesine seyirci alınacağı belirtildi.

Yapılan açıklamada toplam 173 bilet satılacağını ve bilet fiyatlarının 150 lira olduğu açıklandı. Sınırlı sayıdaki bu biletlerden almak isteyen taraftarlar Çorum FK Store’den ücretini ödemek koşulu ile biletlerini ayırt edebilecekler. Bilet satışları ise Salı günü yapılacak.

Kırmızı Siyahlı kulüp geçtiğimiz iç saha maçında seyircisiz oynamasına karşın 18 bin lira ceza almıştı. Yönetim en azından bu açılan bilet satışı ile ekonomik olarak katkı sağlamayı amaçlıyor. Tüm biletlerin satılması halinde kulüben yaklaşık 26 bin lira gelir sağlanacak.