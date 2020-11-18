Localar da kapandı

HARUN AKKAYA

Covid-19 vakalarındaki artış nedeni ile yeni açıklanan önlemler kapsamında futbol maçları yeniden seyircisiz oldu.

Sezon başında alınan seyircisiz oynama kararı ardından Futbol Federasyonu vakalardaki düşüşün ardından aldığı kararla stad localarının % 50’si kapasitesi ile seyirci alınmasını uygulamaya başlamıştı.

Önceki akşam yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında alınan kararlardan biriside bu haftadan itibaren futbol müsabakalarının seyircisiz oynanacak olması. Bu karar ile birlikte futbol müsabakalarında sezon başında belirtilen liste dışında kimse maçlara alınmayacak. Bu uygulama ile Çorum FK taraftarlarının 170 kişi ile sınırlı olduğu locada izleme şansı da kalmadı.