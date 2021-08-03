Maç provası yaptılar

HARUN AKKAYA

Çorum FK yeni sezon hazırlıklarını dün stadyumda yaptığı çift kale maçla sürdürdü.

Kırmızı Siyahlı takımın akşam saat 18’de Yeni Stadyumda yaptığı çalışmaya sakatlıkları devam eden Umut, Kıvanç, Hasan, Tarık, Muhammed Fettahoğlu ile yeni sakatlanan Berkay katılmadı. Bu futbolculardan bazıları fizyoterapist eşliğinde özel bir program dahilinde çalışırken yeni transfer Muhsin Yıldırım da takımdan ayrı olarak düz koşu yaptı.

Teknik Direktör Aykan Atik yönetiminde çalışma ısınma hareketleri ardından dar alanda pas ve son bölümde ise tam sahada çift kale maç ile devam etti. Kırmızı Siyahlı takımın çift kalesinde Teknik Heyet yeni sezon oyun taktiğini uygulatmaya çalıştı.

Çift kale sırasında sık sık oyunu durdurarak futbolculara yapmaları gereken hareketleri isteklerini uygulamalı olarak gösteren Teknik Direktör Aykan Atik uyarılarını devam ettirdi.

Oldukça tempolu geçen çift kale maçla yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Çorum FK bugün yapacağı çift antrenmanla çalışmalarına devam edecek.