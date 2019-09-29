Maç Sonucu ⚽

Yeni Çorumspor ligin beşinci hafta maçında sahasında Pendikspor ile karşılaşıyor.

Yeni Çorumspor - Pendikspor maçını İzmir bölgesinin tecrübeli hakemlerinden Ferhan Kestanlıoğlu yönetirken, yardımcılıklarını ise Tolga Özcan ve Serkan Gülçer yapacak. Dördüncü hakem ise Yunus Emre Çakar yapıyor.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Dakika 73 Yeni Çorumsporda Osman Bodur kırmızı kart gördü.

Dakika 76 Pendikspor Salim attığı golle 1-0 öne geçti.

Dakika 90 Pendikspor ikinci golü attı

Karşılaşma 2-0 Pendikspor'un üstünlüğü ile sona erdi.

Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2019, 17:55