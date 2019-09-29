Maç Sonucu ⚽

Yeni Çorumspor ligin beşinci hafta maçında  sahasında Pendikspor ile karşılaşıyor. 

Maç Sonucu ⚽

Yeni Çorumspor ligin beşinci hafta maçında  sahasında Pendikspor ile karşılaşıyor. 
Yeni Çorumspor - Pendikspor maçını İzmir bölgesinin tecrübeli hakemlerinden Ferhan Kestanlıoğlu yönetirken,  yardımcılıklarını ise Tolga Özcan ve Serkan Gülçer yapacak. Dördüncü hakem ise Yunus Emre Çakar yapıyor.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.         

  Dakika 73 Yeni Çorumsporda Osman Bodur kırmızı kart gördü.                                 

Dakika 76 Pendikspor Salim attığı golle 1-0 öne geçti.                                                     

Dakika 90 Pendikspor ikinci golü attı

Karşılaşma 2-0 Pendikspor'un üstünlüğü ile sona erdi.

Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2019, 17:55
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