Maç Sonucu ⚽

Yeni Çorumspor bugün Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stad’ında Başkent Akademi Futbol Kulübü ile karşılaşıyor. Bundan önce evinde oynadığı üç maçtan bir galibiyet alan iki maçını kaybeden kırmızı siyahlı takım bugünki maçı kazanarak taraftarı önünde ilk galibiyet sevincini yaşamak istiyor. Takımda sakat Berat Ali ve Fatih dışında eksik bulunmuyor. Karşılaşmanın hakemi İzmir’den Levent Balcı.

Dakika 26 Yeni Çorumspor Kıvanç Kaya ile gole çok yaklaştı. Ceza sahası içinde bomboş topla buluşan Kıvanç vuruşunda defanstan döndü.

Dakika 40 Rakip BAK korner vuruşunda ceza sahası içinde kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.

Dakika 52 BAK Ahmet in attığı golle 1-0 öne geçti.

Dakika 62 Yeni Çorumspor Kıvanç Kaya ile eşitliği sağladı 1-1.

Dakika 71 Yeni Çorumspor Eren'in attığı golle 2-1 öne geçti.

Dakika 75 Yeni Çorumspor Emrah'ın golüyle farkı 2'ye çıkardı.

Dakika 77 Bak Spor'un penaltısını kaleci Onur kurtardı.

Dakika 89 BAK farkı 1'e indirdi.

Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2019, 17:22